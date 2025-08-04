Террористы «Крокуса» сделали признание в суде

Восемь фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» частично признали свою вину. Об этом ТАСС сообщила представитель 127 потерпевших, адвокат Людмила Айвар. Сейчас суд продолжает рассматривать материалы дела, обвиняемые содержатся под стражей.