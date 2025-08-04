Террористы «Крокуса» сделали признание в суде
8 фигурантов из 15 по делу о теракте в Крокусе частично признали вину в суде
Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов*, Саидокрами Муродали Рачабализода*. Обложка © Life.ru
Восемь фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» частично признали свою вину. Об этом ТАСС сообщила представитель 127 потерпевших, адвокат Людмила Айвар. Сейчас суд продолжает рассматривать материалы дела, обвиняемые содержатся под стражей.
«Среди соучастников преступления из 15 человек частично признали вину восемь человек, а вину отвергли — семеро», — заявила она.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта 2024 года около 20:00 в Красногорске. Четверо террористов открыли огонь по посетителям перед концертом группы «Пикник», подожгли зал и скрылись. Погибли 149 человек, включая 6 детей, ранены 551. Следствие завершено в июне 2025 года, обвинения предъявлены 27 фигурантам, включая исполнителей и пособников. Подготовка велась с 2023 года в Турции и Афганистане,оружие хранилось в Каспийске и Красногорске. Ущерб оценивается в 5,7–12 млрд рублей. В марте 2025 года был открыт мемориал жертвам теракта.