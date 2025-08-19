Двое россиян пойдут под суд за сокрытие ВНЖ в другой стране

В Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело против двух местных жителей – 66-летней женщины и 76-летнего мужчины – за несообщение о получении вида на жительство (ВНЖ) в иностранном государстве. Об этом сообщает региональный следственный комитет в своём Telegram-канале.

Пенсионерка получила ВНЖ в 2013 году, а мужчина – в 2015 году, находясь на территории другого государства. Однако до июня текущего года они не уведомили об этом соответствующие органы в России. Против обоих граждан возбуждены дела по статье 330.2 УК РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 400 часов.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ПУ ФСБ России по Восточному арктическому округу», — говорится в сообщении.