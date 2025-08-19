«Кетаминовая королева» признала вину в деле о смерти Мэттью Перри

Минюст США сообщил, что жительница Калифорнии Джасвин Сангха, известная как «Кетаминовая королева», согласилась признать вину в продаже актёру Мэттью Перри наркотика, ставшего причиной его смерти.

42-летнюю женщину обвиняют по пяти федеральным статьям, включая незаконное распространение кетамина и содержание помещения для наркотрафика. По данным следствия, Сангха передавала препарат через приближённого актёра Эрика Флеминга, который также проходит по делу. После смерти Перри, утверждает прокуратура, они пытались дистанцироваться от трагедии, чтобы избежать подозрений.