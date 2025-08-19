Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 августа, 08:27

«Кетаминовая королева» признала вину в деле о смерти Мэттью Перри

Продавшая смертельную дозу актёру Мэттью Перри американка признала вину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /s_bukley

Минюст США сообщил, что жительница Калифорнии Джасвин Сангха, известная как «Кетаминовая королева», согласилась признать вину в продаже актёру Мэттью Перри наркотика, ставшего причиной его смерти.

Актёр Мэттью Перри получил 27 лишних доз кетамина перед смертью
42-летнюю женщину обвиняют по пяти федеральным статьям, включая незаконное распространение кетамина и содержание помещения для наркотрафика. По данным следствия, Сангха передавала препарат через приближённого актёра Эрика Флеминга, который также проходит по делу. После смерти Перри, утверждает прокуратура, они пытались дистанцироваться от трагедии, чтобы избежать подозрений.

Формальное признание вины ожидается в ближайшие недели.

Мэттью Перри, звезда сериала «Друзья», скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его тело нашли в джакузи дома в Лос-Анджелесе. Смерть была признана ненасильственной.

«Зависимость навсегда»: Нарколог назвал Гуфа очень хитрым наркоманом и сравнил с Мэттью Перри
Марина Фещенко
