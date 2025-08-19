Зелоснежка и семь гномов: как Европу вызвали на порку к директору школы Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как Зеленский и европейцы побили рекорды лести Трампу и продвигали свои хотелки, но уехали из Вашингтона ни с чем. 19 августа, 10:28 Зеленский пытался угодить Трампу — даже надел пиджак. Обложка © Getty Images / Anadolu

Ну вот и прошла встреча Трампа с Зеленским и семью гномиками (у нас приличное издание, лишнюю букву вы потом выкинете сами). Причём над этим «он не один придёт, он с мамой и бабушкой придёт, они будут ему носик выдувать и задницу подтирать, потому что наркоманский утырок сам ничего не может» издевается вся планета. От Христофору в Греции и до Гэллоуэя в Британии.

И у всех осталось ощущение: «А что это вообще было?»

Чапаев и пустота.

То есть все по очереди озвучили свои хотелки и пропагандистские штампы из жёлтой прессы, попутно рассказывая Трампу, какой тот потужный и великий.

— Я хочу, чтобы русские проиграли. — Молодец, Урсула, садись. — Я хочу дерматиновую форму и фуражку, как у деда. — И ты молодец, Мерц, только не зигуй. — А я хочу в Сибирь, там много белого порошка. — Вовочка, это снег!

Причём по ходу озвучивания хотелок Трамп ещё и достаточно ехидные замечания делал. Типа «Я уже завершил несколько конфликтов без объявления перемирий» в ответ на предложение об объявлении перемирия. Или удивлённое «У вас нет выборов во время войны?» в ответ на рассказы Зеленского о том, что тот сейчас не может провести выборы (все проводят — США, Британия, Россия, — один Зеленский не может).

А в остальном полная неопределённость. Ни консолидированной позиции, ни итогового коммюнике.

В общем, приезжали «Не бросай нас, убогих, великий государь!». Унижаясь и пресмыкаясь.

Американская пресса насчитала, что за 4,5 минуты Зеленский 11 раз сказал Трампу спасибо. Уже был «граф Дякула» Порошенко, но Зеленский его «передякувал». Зеленский вообще всё доводит до абсурда и регулярно становится карикатурой на самого себя.

Зеленский бил рекорды подхалимажа перед Трампом. Фото © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Гордый лидер независимой страны (нет).

Интересно, он по ходу напевал себе в голове песенку Карабаса-Барабаса «Да, я готов унизиться!»? Впрочем, они хором это могли петь.

Журналисты спрашивают: Трамп, сколько вы готовы давать Украине? Зеленский, сколько вы готовы брать?

Трамп: «Мы ничего не даём, мы продаём».

Зеленский: «Мы готовы взять всё, что дадут. Нам очень много всего надо».

Отдельно смешно, что финский недобиток Стубб месяцами рассказывал: «Мы с Трампом на короткой ноге, мы вместе в гольф играем», и его притащили на встречу практически как тайное оружие. А Трамп его даже не узнал…

Ещё из смешного — Трамп прерывал встречу с европейскими карликами, чтобы поговорить с Путиным. И те сорок минут послушно ждали, пока двое взрослых разговаривают.

После чего «Ройтерс», которая окончательно превратилась в помойку, которая две последние недели ежедневно штамповала убогие фейки «со ссылками на источники», запустила очередной фейк про «Путин в ходе разговора согласился на встречу с Зеленским».

Им эта встреча кровь из носу нужна для легитимизации Просроченного.

Но помощник президента Юрий Ушаков, гораздо более информированный и надёжный, чем «анонимные источники «Ройтерс», объявил прессе только, что «Путин и Трамп обсудили идею повысить уровень прямых российско-украинских переговоров».

— Ты будешь встречаться с Зеленским? — Да пошёл он к чёрту, тупой наркоман!

«Коалиция желающих» соревновалась, кто озвучит Трампу больше аппетитов. Фото © Getty Images / Win McNamee

Чем не «обсудили идею»? Обсудили? Обсудили!

В целом же, если мы посмотрим на список озвученных хотелок:

отказ от признания территорий;

отказ от сокращения армии;

развитие военной промышленности на Украине;

ввод контингентов стран НАТО под видом «миротворцев» (без мандата ООН и явно на стороне нацистского режима).

Это как раз те самые «первопричины конфликта», об устранении которых годами говорят Путин и МИД.

Если до европейцев это до сих пор не дошло, то СВО продолжится. До устранения корневых причин её начала.

Очевидно, что ни европейцы, ни Зеленский не хотят мира. Очевидно, что ни европейцам, ни Зеленскому не жалко гибнущих украинцев (жалостливая риторика и слезинки крокодила никого не должны вводить в заблуждение).

Им не нужна мирная Украина, им нужен нацистский недорейх, заточенный исключительно на войну с Россией, мечтающий о реванше и воспитывающий детей в ненависти ко всему русскому. Это чётко видно в том числе по высказываниям их марионеток, от Ницой до Корчинского*. Чтобы через пару лет, залечив раны и накопив снарядов и ракет, снова попробовать «дранг нах остен».

Мы не должны этого допустить. Ради тех, кто придёт после нас. Ради грядущих поколений. Ради наших детей и нашего будущего.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

