ФНС разблокировала счета Александра Овечкина

Счета российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина разблокированы Федеральной налоговой службой (ФНС) после урегулирования спортсменом всех формальностей. Об этом сообщает «Постньюс».

По информации издания, на текущий момент все финансовые ограничения сняты, у хоккеиста отсутствуют долги перед бюджетом и исполнительные производства. Ранее сообщалось, что у Овечкина было заблокировано пять банковских счетов, часть из них ещё в прошлом году.