19 августа, 10:47

ФНС разблокировала счета Александра Овечкина

Обложка © ТАСС / AP / Pavel Bednyakov

Счета российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина разблокированы Федеральной налоговой службой (ФНС) после урегулирования спортсменом всех формальностей. Об этом сообщает «Постньюс».

По информации издания, на текущий момент все финансовые ограничения сняты, у хоккеиста отсутствуют долги перед бюджетом и исполнительные производства. Ранее сообщалось, что у Овечкина было заблокировано пять банковских счетов, часть из них ещё в прошлом году.

Напомним, банковские счета Александра Овечкина были заблокированы ФНС из-за неподачи налоговой декларации. Проблема возникла в связи с тем, что хоккеист зарегистрирован как ИП и не отчитывался перед службой с 2023 года. При этом фактической задолженности по налогам у него не имелось.

