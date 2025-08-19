Россияне стали массово отказываться от строительства домов в ипотеку

В июне наблюдалось значительное сокращение числа ипотечных займов, предназначенных для возведения частных домов, почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными факторами, спровоцировавшими данное падение, стали прекращение действия льготной ипотечной программы под 7% и ужесточение требований к строительству жилых домов, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

По результатам первого летнего месяца, количество выданных ипотек на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) снизилось до 12 тысяч, что в 4,7 раза меньше, чем в 2024 году. Общий объём выданных средств также сократился более чем в три раза, достигнув отметки в 47 миллиардов рублей. Спрос на ипотечные кредиты для приобретения готовых домов также снизился, упав вдвое.

Аналитики указывают, что во втором квартале прошлого года около 60% ипотек на ИЖС были выданы в рамках льготной программы под 7%, доступной для всех граждан России. Завершение этой программы в июле 2024 года оказало существенное влияние на сокращение объёма выдач.

Также были введены ограничения на оформление семейной ипотеки для заёмщиков, не имеющих детей в возрасте до шести лет. Также, введение обязательных эскроу-счетов с 1 марта 2025 года повлияло на уменьшение объёмов выдачи. Ранее заёмщики могли самостоятельно распоряжаться кредитными средствами, нанимая строительные бригады или занимаясь строительством самостоятельно, но теперь средства блокируются в банке до завершения строительных работ, и самостоятельное возведение становится невозможным.