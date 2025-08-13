Россиян предупредили о риске попасть в кабалу к банку из-за разрыва цен на недвижимость

Разрыв цен на жильё на первичном и вторичном рынках продолжает увеличиваться. В период с апреля по июнь 2025 года он достиг в среднем по России 60%. Средняя цена за квадратный метр в новостройках превысила 205 тысяч рублей, тогда как во вторичном жилье составила около 128 тысяч рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Центробанк.

По данным ЦБ РФ, в отдельных регионах разрыв оказался ещё более значительным. Так, в Центральной России он достиг 80%. Стоимость квадратного метра в новостройках превышает 294,1 тысячи рублей, а в старых квартирах — 163,8 тысячи. На северо-западе страны разница составила примерно 57%, в Сибири — около 44%. Самый небольшой разрыв зафиксирован на Северном Кавказе и Дальнем Востоке — всего 12% и 16% соответственно.

Эксперты Центробанка отмечают, что такая большая разница в ценах создаёт определённые риски для россиян. В частности, человек, купивший квартиру в новостройке в ипотеку, при необходимости продать её может понести убытки. Если заёмщик не сможет продолжать выплаты и решит продать жильё, то на вторичном рынке его стоимость будет значительно ниже цены покупки. В результате гражданин может потерять вложенные деньги или даже остаться должен банку после вынужденной продажи недвижимости.