В некоторых городах РФ могут запретить строить многоэтажки

Госдума рассмотрит законопроект о запрете строительства многоэтажек в городах с недостаточной инфраструктурой. Документ доступен в думской электронной базе.

Инициатива принадлежит первому зампреду комитета Госдумы по контролю Дмитрию Гусеву («Справедливая Россия — За правду»). Законопроект предполагает ограничение возведения высотных домов в населённых пунктах, где не хватает транспорта, коммунальных услуг и социальных объектов.

Гусев заявил, что нельзя строить дома там, где нет условий для нормальной жизни, приводя в пример кварталы многоэтажек, жители которых годами ждут поликлиник, детских садов и нормальных дорог.