В некоторых городах РФ могут запретить строить многоэтажки

В РФ предложили запретить многоэтажные дома в городах с нехваткой инфраструктуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

Госдума рассмотрит законопроект о запрете строительства многоэтажек в городах с недостаточной инфраструктурой. Документ доступен в думской электронной базе.

Инициатива принадлежит первому зампреду комитета Госдумы по контролю Дмитрию Гусеву («Справедливая Россия — За правду»). Законопроект предполагает ограничение возведения высотных домов в населённых пунктах, где не хватает транспорта, коммунальных услуг и социальных объектов.

Гусев заявил, что нельзя строить дома там, где нет условий для нормальной жизни, приводя в пример кварталы многоэтажек, жители которых годами ждут поликлиник, детских садов и нормальных дорог.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить в России строительство микроскопических квартир-студий, назвав их «живопырками» и «микрошкафами», непригодными для семейного проживания. В качестве примера он привёл квартиру площадью 19,6 кв. м, продающуюся за 4,6 млн рублей. По его мнению, подобные объекты не соответствуют нормам комфорта и должны быть исключены из рынка недвижимости.

