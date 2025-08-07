Приговор Гуцул
Регион
7 августа, 09:56

Милонов требует запретить в России «живопырки» и «микрошкафы»

Депутат ГД Милонов требует запретить строительство квартир-студий

Обложка © ТАСС/Шатохина Наталья

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить в России строительство крошечных квартир-студий. Он назвал их «живопырками» и «микрошкафами», задавшись вопросом: какая семья может там поместиться.

В качестве примера он привёл план квартиры площадью 19,6 кв. метров, которую продают за 4,6 млн рублей. Парламентарий подчеркнул, что такое жильё едва вместит семью из двух человек, а ребёнок с такой квартирой немыслим.

«Даже самые закоренелые коммунистические инженеры не заставляли людей жить в каких-то футлярах из-под холодильников, замаскированных под так называемую квартиру-студию»объяснил депутат в беседе с RT.

Life.ru узнал, что будет с квартирами-студиями в Москве после запрета на их строительство
Ранее Минстрой рекомендовал региональным властям не одобрять проекты, где площадь квартир-студий составляет менее 28 кв. м, однокомнатных квартир — менее 36 кв. м, двухкомнатных — менее 49 кв. м, а трёхкомнатных — менее 66 кв. м. В Москве уже действует запрет на строительство квартир меньше 28 кв. м, и эксперты считают, что аналогичные рекомендации в регионах могут стать постоянными нормами.

