Life.ru узнал, что будет с квартирами-студиями в Москве после запрета на их строительство
SHOT ПРОВЕРКА: Все студии в новостройках Москвы раскупят к середине 2025-го
Квартиры-студии в Москве на рынке первичного жилья закончатся к середине 2025 года. Риелторы прогнозируют, что всю недвижимость этого типа скупят из-за её дешевизны (по столичным меркам). Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на риелторские агентства.
Стоимость на такие апартаменты в новостройках Москвы уже взмыла вверх. Только за последние пару месяцев рост цен составил от одного до полутора миллионов рублей.
Напомним, что сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете на строительство в столице однокомнатных квартир площадью меньше 28 квадратных метров, а двухкомнатных — менее 44 квадратных метров. Цены на студии на фоне слухов о готовящемся запрете стали расти ещё накануне. А в мае рекомендацию о прекращении сдачи в эксплуатацию подобного жилья опубликовала Москомэкспертиза в информационном письме.
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