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2 августа, 16:08

Life.ru узнал, что будет с квартирами-студиями в Москве после запрета на их строительство

SHOT ПРОВЕРКА: Все студии в новостройках Москвы раскупят к середине 2025-го

Квартиры-студии в Москве на рынке первичного жилья закончатся к середине 2025 года. Риелторы прогнозируют, что всю недвижимость этого типа скупят из-за её дешевизны (по столичным меркам). Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на риелторские агентства.

  • Динамика роста цен на квартиры-студии в Москве за последние три месяца. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКА
    Динамика роста цен на квартиры-студии в Москве за последние три месяца. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКА
  • Динамика роста цен на квартиры-студии в Москве за последние три месяца. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКА
    Динамика роста цен на квартиры-студии в Москве за последние три месяца. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКА
  • Динамика роста цен на квартиры-студии в Москве за последние три месяца. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКА
    Динамика роста цен на квартиры-студии в Москве за последние три месяца. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКА
  • Динамика роста цен на квартиры-студии в Москве за последние три месяца. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКА
    Динамика роста цен на квартиры-студии в Москве за последние три месяца. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКА

Динамика роста цен на квартиры-студии в Москве за последние три месяца. Скриншот © SHOT ПРОВЕРКА

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Стоимость на такие апартаменты в новостройках Москвы уже взмыла вверх. Только за последние пару месяцев рост цен составил от одного до полутора миллионов рублей.

Напомним, что сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете на строительство в столице однокомнатных квартир площадью меньше 28 квадратных метров, а двухкомнатных — менее 44 квадратных метров. Цены на студии на фоне слухов о готовящемся запрете стали расти ещё накануне. А в мае рекомендацию о прекращении сдачи в эксплуатацию подобного жилья опубликовала Москомэкспертиза в информационном письме.

Цены на вторичном рынке снизятся быстрее: Какие квартиры подешевеют
Цены на вторичном рынке снизятся быстрее: Какие квартиры подешевеют
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dariusz Jarzabek

Юрий Лысенко
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