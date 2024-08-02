Life.ru узнал, что будет с квартирами-студиями в Москве после запрета на их строительство

Квартиры-студии в Москве на рынке первичного жилья закончатся к середине 2025 года. Риелторы прогнозируют, что всю недвижимость этого типа скупят из-за её дешевизны (по столичным меркам). Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на риелторские агентства.