Цены на студии в Москве подскочили из-за возможного запрета на их продажу
Цены на студии в московских новостройках подскочили почти на миллион рублей всего за месяц на фоне обсуждаемого запрета на продажу жилья площадью менее 28 квадратных метров. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА. С учётом новой ставки по ипотеке платить за такую недвижимость в жилом комплексе среднего уровня придётся по 120 тысяч рублей в месяц, если брать ипотеку на 20 лет.
Сначала застройщики подняли цены на 100–400 тысяч рублей, но на этом рост не остановился. На данный момент самые недорогие предложения находятся в Зеленограде, где студию площадью около 20 квадратов можно приобрести почти за 4,5 миллиона рублей.
В столице же и Новой Москве ценник куда выше — около 7–12 миллионов за студию площадью 20–25 квадратных метров. Более того, конечная стоимость может меняться в зависимости от условий ипотеки — и больше остальных будут платить те, кто берёт её на льготных условиях. По мнению экспертов, снижения цен в ближайшее время ожидать не стоит.
Ранее Минстрой анонсировал расширение программы семейной ипотеки под 6% годовых. Уже с 1 июля на неё смогут претендовать жители малых городов и регионов, где новое жильё строят в небольшом объёме. Для оформления займа необходимо, чтобы в семье было двое и более детей, один из которых младше 18 лет.
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