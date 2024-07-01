Цены на студии в Москве подскочили из-за возможного запрета на их продажу

Цены на студии в московских новостройках подскочили почти на миллион рублей всего за месяц на фоне обсуждаемого запрета на продажу жилья площадью менее 28 квадратных метров. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА. С учётом новой ставки по ипотеке платить за такую недвижимость в жилом комплексе среднего уровня придётся по 120 тысяч рублей в месяц, если брать ипотеку на 20 лет.

Сначала застройщики подняли цены на 100–400 тысяч рублей, но на этом рост не остановился. На данный момент самые недорогие предложения находятся в Зеленограде, где студию площадью около 20 квадратов можно приобрести почти за 4,5 миллиона рублей.

В столице же и Новой Москве ценник куда выше — около 7–12 миллионов за студию площадью 20–25 квадратных метров. Более того, конечная стоимость может меняться в зависимости от условий ипотеки — и больше остальных будут платить те, кто берёт её на льготных условиях. По мнению экспертов, снижения цен в ближайшее время ожидать не стоит.