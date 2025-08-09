С милым рай и в шалаше? Готовы ли россияне на отношения с партнёром без квартиры

Четверть россиян не готова вступать в отношения с партнёром без квартиры, показало исследование, результаты которого публикует «Газета.ru». При этом, по данным издания, большинство мужчин и женщин (37%) категорически против заключения брачного договора, полагая, что отношения должны быть построены на доверии.

40% опрошенных подчеркнули, что наличие собственного жилья у второй половинки желательно, но не обязательно, важнее чувства и совместимость. 35% отметили, что не придают особого значения недвижимости, руководствуясь принципом «с милым рай и в шалаше». Кстати, мужчины чаще женщин готовы начинать отношения без требований к жилью у партнёра (38% против 32%).

В то же время женщины чуть чаще мужчин считают наличие квартиры желательным, но не решающим фактором, отдавая предпочтение чувствам (42% против 36%). Мужчины в целом более спокойно относятся к вопросу недвижимости. При этом наличие семьи не сильно меняет их взгляды: 36% готовы завести ребёнка без собственного жилья, тогда как среди женщин таких 30%. Однако доля сделок с новостройками, оформляемых на мужчин, всегда выше (52% против 48%).

Кроме того, почти 17% респондентов поддерживают идею заключения брачного договора для предотвращения имущественных споров при разводе. Еще 16% готовы рассмотреть такой вариант при наличии крупных активов. Женщины чаще мужчин склонны к заключению брачного договора в случае крупных активов (19% против 13%) и в целом положительно относятся к этой идее (18% против 15%).