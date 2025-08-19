Минобрнауки назовёт приоритетные специальности для студентов до октября
Фальков: Перечень востребованных специальностей представят до конца сентября
Минобрнауки РФ в начале учебного года опубликует перечень приоритетных специальностей для системы высшего образования. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков на Всероссийском педагогическом съезде.
Министр уточнил, что в настоящее время разрабатываются критерии отбора направлений подготовки, а окончательный список будет сформирован в сентябре-октябре. Начиная со следующего года, по этим специальностям будет организована подготовка студентов с особыми условиями финансирования.
«В настоящее время мы работаем над критериями … и уже в начале учебного года будет представлен перечень соответствующих приоритетных специальностей, по которому мы, начиная со следующего года, будем готовить студентов», — сказал Фальков.
В рамках новой системы планируется распределять не менее 50% бюджетных мест через механизм государственного заказа. Для учащихся, выбравших приоритетные специальности, будут предусмотрены льготные образовательные кредиты.
Ранее сообщалось, что абитуриенты могут подавать заявления в вузы онлайн через «Госуслуги». Сервис «Подбор вуза» помогает выбрать учебное заведение и специальность по баллам и интересам. Участвуют свыше 1700 университетов и институтов России.