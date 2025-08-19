Минобрнауки назовёт приоритетные специальности для студентов до октября

Минобрнауки РФ в начале учебного года опубликует перечень приоритетных специальностей для системы высшего образования. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков на Всероссийском педагогическом съезде.

Министр уточнил, что в настоящее время разрабатываются критерии отбора направлений подготовки, а окончательный список будет сформирован в сентябре-октябре. Начиная со следующего года, по этим специальностям будет организована подготовка студентов с особыми условиями финансирования.

«В настоящее время мы работаем над критериями … и уже в начале учебного года будет представлен перечень соответствующих приоритетных специальностей, по которому мы, начиная со следующего года, будем готовить студентов», — сказал Фальков.

В рамках новой системы планируется распределять не менее 50% бюджетных мест через механизм государственного заказа. Для учащихся, выбравших приоритетные специальности, будут предусмотрены льготные образовательные кредиты.