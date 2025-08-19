Мессенджер MAX
Молодой финский депутат свёл счёты с жизнью прямо в здании парламента

Iltalehti: В Финляндии депутат Пелтонен покончил с собой в здании парламента

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ilari Nackel

В здании парламента Финляндии обнаружено тело молодого депутата Ээмели Пелтонена, предварительно покончившего с собой. Полиция проводит проверку на месте происшествия. Как сообщает издание Iltalehti, погибшему было 30 лет, он представлял в парламенте Социал-демократическую партию и был избран в 2023 году.

Пелтонен входил в состав административного и юридического комитетов, а также занимал должность председателя городского совета Ярвенпяа. Официальные представители парламента при контактах с местными СМИ не стали опровергать факт трагического инцидента, однако детали произошедшего не раскрыли.

По имеющейся информации, в июне депутат оформил больничный лист, а на прошлой неделе заявил о его продлении как минимум до конца текущей недели.

