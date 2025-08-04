В 22 года умер кандидат в депутаты заксобрания Челябинской области

Баллотировавшийся в Законодательное собрание Челябинской области Владимир Биев скоропостижно скончался в 22 года. Печальную новость подтвердил его отец в эмоциональном посте в соцсетях.

«Нет ужаснее чувства, чем хоронить своих детей», — написал Биев-старший на своей странице «ВКонтакте».

По информации URA.ru, смерть не была насильственной.

Известно, что накануне трагедии Владимир Биев ушёл из дома, после чего обеспокоенные родственники начали его поиски. Отец покойного пообещал позже сообщить подробности о дате и месте прощания.

Биев представлял партию «Новые люди» на предстоящих выборах в региональный парламент. Его неожиданная смерть стала потрясением для политического сообщества области.