В 22 года умер кандидат в депутаты заксобрания Челябинской области
В Челябинской области скончался кандидат от Новых людей Биев
Кандидат в ЗСО Владимир Биев. Обложка © ВЫБОР.МИАССА.РФ
Баллотировавшийся в Законодательное собрание Челябинской области Владимир Биев скоропостижно скончался в 22 года. Печальную новость подтвердил его отец в эмоциональном посте в соцсетях.
«Нет ужаснее чувства, чем хоронить своих детей», — написал Биев-старший на своей странице «ВКонтакте».
По информации URA.ru, смерть не была насильственной.
Известно, что накануне трагедии Владимир Биев ушёл из дома, после чего обеспокоенные родственники начали его поиски. Отец покойного пообещал позже сообщить подробности о дате и месте прощания.
Биев представлял партию «Новые люди» на предстоящих выборах в региональный парламент. Его неожиданная смерть стала потрясением для политического сообщества области.
Ранее сообщалось, что на 82-м году жизни скончался народный артист РСФСР Юрий Ерёмин, оставивший яркий след в истории российского театра. В числе его наиболее значимых работ — новаторские интерпретации русской и мировой классики: «Старик» по Горькому, «Палата № 6» Чехова, «Идиот» Достоевского, а также постановки современных пьес, включая «Счастье моё» Червинского и «Статью» Солнцева. Ерёмин совмещал активную режиссёрскую деятельность с педагогической работой, воспитав несколько поколений актёров.