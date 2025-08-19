Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 августа, 12:47

ВСУ ударили по заправке в Рубежном в ЛНР, два человека пострадали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juliya Shangarey

Украинские войска нанесли удар по заправке в городе Рубежном Луганской Народной Республики. В результате были ранены два сотрудника заправочной станции, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Вражеский БПЛА атаковал АЗС в Рубежном. В больницу с ранениями поступили двое мужчин — работников АЗС», — сказано в тексте сообщения.

Кроме того, был уничтожен один из автомобилей.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ ударил по АЗС в Белгороде. В результате один человек погиб и четверо пострадали.

Владимир Озеров
