ВСУ ударили по заправке в Рубежном в ЛНР, два человека пострадали
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juliya Shangarey
Украинские войска нанесли удар по заправке в городе Рубежном Луганской Народной Республики. В результате были ранены два сотрудника заправочной станции, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Вражеский БПЛА атаковал АЗС в Рубежном. В больницу с ранениями поступили двое мужчин — работников АЗС», — сказано в тексте сообщения.
Кроме того, был уничтожен один из автомобилей.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ ударил по АЗС в Белгороде. В результате один человек погиб и четверо пострадали.