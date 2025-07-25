Украинский дрон ударил по АЗС в Курской области, есть пострадавшие

Дрон ВСУ ударил по заправке в Курской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Украинский дрон нанёс повторный удар по заправке вблизи хутора Фонов. В результате атаки произошло возгорание топливораздаточных колонок. К сожалению, пострадали три человека», — написал он в Telegram-канале.

По словам Хинштейна, у 37-летней женщины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и акубаротравма. 51-летняя женщина также получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У 49-летнего мужчины имеются ранения головы, груди, рук и ног. Первоначально пострадавшие были доставлены в Рыльскую ЦРБ, а затем бригада скорой помощи транспортирует их в Курскую областную больницу. Врачи сделают всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к полноценной жизни, заверил врио губернатора.