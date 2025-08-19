Мессенджер MAX
«Гордились тем, что убивают детей»: Мединский вскрыл ложь Стубба о Московском перемирии

Финские войска не только обстреливали Ленинград во время блокады, но и делали это с особой жестокостью, открыто заявляя в прессе об уничтожении мирных жителей. Официальное опровержение мифа о «нестрелявших финнах» опубликовал в своём телеграм-канале помощник Президента России Владимир Мединский.

«Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей. Про систематические обстрелы «Пьетари» (Петрограда) осенью 1941 г. газета «Ууси Суоми» писала: «Снова бьет наша тяжёлая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским». Сейчас они называют это не «пламенными приветами», а «опытом взаимодействия», — написал Мединский.

Напомним, на встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и главарём киевского режима Владимиром Зеленским президент Финляндии выразил оптимизм в отношении урегулирования конфликта, ссылаясь на опыт Финляндии в 1944 году. Позднее, комментируя вопрос журналиста о возможных украинских территориальных уступках по финскому сценарию, Александр Стубб решительно опроверг такое толкование своих слов.

