Всем пристегнуться! Самый известный в мире кинотаксист приехал в Дагестан

Французский актёр Сами Насери, прославившийся ролью таксиста в одноимённой франшизе, прибыл в Хасавюрт для съёмок в рекламе местного магазина мужской одежды. О его визите и гонораре, который составил не менее трёх миллионов рублей, сообщает Mash.

Сами Насери в дагестанском Хасавюрте. Видео © Telegram / Mash

Актёр приехал несколько дней назад, уже успел прогуляться по городу, попробовать местный шашлык и посетить бутик, где примерил несколько образов и устроил фотосессию. Телеграм-канал выяснил, что именно владелец модного магазина одежды и ангажировал французского артиста посетить республику.

«Я, Батыров Шамиль Адильевич, организовал приезд Сами Насери лично для своего магазина мужской одежды. Также мой друг Руслан Дадаев сыграл главную роль в фильме «Иммигрант» с Сами Насери, мы планируем снять кино на европейском уровне за границей с мировыми звёздами», — рассказал он.