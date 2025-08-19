Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

19 августа, 16:57

Всем пристегнуться! Самый известный в мире кинотаксист приехал в Дагестан

Mash: Актёр Сами Насери приехал в Хасавюрт для съёмок в рекламе местного бутика

Сами Насери. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Имярек

Французский актёр Сами Насери, прославившийся ролью таксиста в одноимённой франшизе, прибыл в Хасавюрт для съёмок в рекламе местного магазина мужской одежды. О его визите и гонораре, который составил не менее трёх миллионов рублей, сообщает Mash.

Сами Насери в дагестанском Хасавюрте. Видео © Telegram / Mash

Актёр приехал несколько дней назад, уже успел прогуляться по городу, попробовать местный шашлык и посетить бутик, где примерил несколько образов и устроил фотосессию. Телеграм-канал выяснил, что именно владелец модного магазина одежды и ангажировал французского артиста посетить республику.

«Я, Батыров Шамиль Адильевич, организовал приезд Сами Насери лично для своего магазина мужской одежды. Также мой друг Руслан Дадаев сыграл главную роль в фильме «Иммигрант» с Сами Насери, мы планируем снять кино на европейском уровне за границей с мировыми звёздами», — рассказал он.

Life.ru рассказывал, что Сами Насери не раз бывал в России. В последний раз он посещал нашу страну в 2018 году — тогда он планировал провести в Москве переговоры по поводу съёмок фильма его брата, режиссёра Биби Насери.

Юрий Лысенко
