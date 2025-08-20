«Ведомости»: Глава СК Александр Бастрыкин может возглавить Верховный суд

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин является одним из ключевых кандидатов на вакантную должность председателя Верховного суда РФ, образовавшуюся после смерти Ирины Подносовой. Об этом сообщают «Ведомости».

Кандидатура Бастрыкина рассматривается как наиболее вероятная, что позволило бы одновременно обновить руководство высшей судебной инстанции и решить вопрос с соблюдением возрастного ценза для руководителей СК. Бастрыкину в ближайшее время исполнится 72 года при действующем ограничении в 70 лет для глав следственного ведомства. Назначение на пост председателя ВС снимает эту проблему.

Приём заявок на вакансию продолжается до 25 августа, и хотя кандидатура Бастрыкина называется приоритетной, источники не исключают выдвижения альтернативных фигур — например, заместителя Подносовой Юрия Иваненко, которого характеризуют как опытного судью, но не обладающего значительным политическим весом.