Генерал-полковник Лапин покинул пост командующего ЛенВО и группировкой Север
Александр Лапин. Обложка © Wikipedia.org
Генерал-полковник Александр Лапин освобождён от должности командующего Ленинградским военным округом и группировкой «Север». Об этом 9 августа сообщил канал группировки.
«Не жалея своего здоровья, вы днями и ночами были с группировкой и жили мыслями о Победе, переживали за каждого офицера, прапорщика, сержанта и солдата», — говорится в сообщении
В публикации отмечается, что военнослужащие всегда будут помнить вклад генерала в защиту Родины. На данный момент Минобороны РФ не подтверждало информацию об уходе Лапина с должности командующего ЛенВО.
Он возглавлял ЛенВО с марта 2024 года после его воссоздания из состава Западного военного округа. В начале СВО он командовал Центральным военным округом и группировкой «Центр», а в июле 2022 года получил звание Героя России за освобождение Лисичанска. С января 2023 года занимал должность начальника Главного штаба Сухопутных войск.
Новым командующим ЛенВО назначен генерал-полковник Евгений Никифоров, ранее возглавлявший Западный военный округ. Никифоров является выпускником Коломенского артиллерийского училища, начинал службу в ВДВ, а в 2005-2007 годах командовал десантно-штурмовой бригадой. В дальнейшем он занимал различные командные должности в сухопутных войсках, включая пост командующего 20-й гвардейской армией.
