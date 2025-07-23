Куратор «Армии дронов» ушла с поста замминистра обороны Украины
Замминистра обороны Украины Черногоренко покинула пост
Екатерина Черногоренко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kate_chernohorenko
Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко объявила об уходе с поста. О своём решении она сообщила в соцсети Х, однако не раскрыла причин отставки.
В сферу её компетенций входила общая цифровизация процессов в оборонном ведомстве. Также экс-замминистра курировала такие стратегические проекты, как «Резерв» и «Армия дронов».
Ранее сообщалось, что инициированные Владимиром Зеленским масштабные кадровые изменения в украинском правительстве и диппредставительствах привели к ряду заметных перестановок во властных кругах Незалежной. Так кресло премьер-министра вместо Дениса Шмыгаля заняла Юлия Свириденко. Сам Шмыгаль был переведён на пост министра обороны. Любопытно, что Рустем Умеров, ранее возглавлявший Минобороны, изначально должен был занять должность посла Украины в Соединённых Штатах, однако его назначение не было одобрено Вашингтоном. В конечном счёте, Умеров занял пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны.