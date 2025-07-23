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23 июля, 10:17

Куратор «Армии дронов» ушла с поста замминистра обороны Украины

Замминистра обороны Украины Черногоренко покинула пост

Екатерина Черногоренко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kate_chernohorenko

Екатерина Черногоренко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kate_chernohorenko

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко объявила об уходе с поста. О своём решении она сообщила в соцсети Х, однако не раскрыла причин отставки.

В сферу её компетенций входила общая цифровизация процессов в оборонном ведомстве. Также экс-замминистра курировала такие стратегические проекты, как «Резерв» и «Армия дронов».

Зеленский сообщил о назначении 16 новых послов Украины
Зеленский сообщил о назначении 16 новых послов Украины

Ранее сообщалось, что инициированные Владимиром Зеленским масштабные кадровые изменения в украинском правительстве и диппредставительствах привели к ряду заметных перестановок во властных кругах Незалежной. Так кресло премьер-министра вместо Дениса Шмыгаля заняла Юлия Свириденко. Сам Шмыгаль был переведён на пост министра обороны. Любопытно, что Рустем Умеров, ранее возглавлявший Минобороны, изначально должен был занять должность посла Украины в Соединённых Штатах, однако его назначение не было одобрено Вашингтоном. В конечном счёте, Умеров занял пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Ольга Сливченко
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