Украинские войска на сумском направлении столкнулись с такими серьезными потерями, что в батальон «Шквал» начали набирать заключённых, страдающих острыми инфекционными заболеваниями. Об этом РИА «Новости» сообщили источники в российских силовых структурах.

По их данным, значительные потери понесла 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада в районе населённого пункта Садки. В результате командование ВСУ вынуждено выводить основную часть подразделений 129-й отдельной мотострелковой бригады для пополнения личного состава, оставив на позициях лишь 237-й батальон. Также отмечено прибытие на данный участок фронта специальных рот батальона «Шквал», укомплектованных заключёнными с тяжёлыми инфекционными заболеваниями.