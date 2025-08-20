Мессенджер MAX
20 августа, 07:58

ВСУ бросили на фронт заключённых с тяжёлыми инфекциями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские войска на сумском направлении столкнулись с такими серьезными потерями, что в батальон «Шквал» начали набирать заключённых, страдающих острыми инфекционными заболеваниями. Об этом РИА «Новости» сообщили источники в российских силовых структурах.

По их данным, значительные потери понесла 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада в районе населённого пункта Садки. В результате командование ВСУ вынуждено выводить основную часть подразделений 129-й отдельной мотострелковой бригады для пополнения личного состава, оставив на позициях лишь 237-й батальон. Также отмечено прибытие на данный участок фронта специальных рот батальона «Шквал», укомплектованных заключёнными с тяжёлыми инфекционными заболеваниями.

Ранее стало известно о наборе подростков в ряды ВСУ. Так, полк беспилотных систем «Ахиллес» ВСУ пополнился несовершеннолетними добровольцами.

Марина Фещенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
