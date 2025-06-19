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19 июня, 13:35

Стало известно о наборе подростков в ряды ВСУ

Лисняк: Полк ВСУ «Ахиллес» пополняется несовершеннолетними добровольцами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Полк беспилотных систем «Ахиллес» ВСУ пополняется несовершеннолетними добровольцами. Об этом заявил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

«В УВД ВГА Харьковской области поступила оперативная информация о пополнении подразделений НВФ Украины добровольцами из числа несовершеннолетних местных жителей. Речь идёт о незаконном вооружённом формировании Украины — 429-й отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес», — сказал Лисняк.

Чиновник добавил, что командир подразделения Юрий Федоренко отдал приказ вербовать подростков для работы операторами разведдронов. По его данным, новобранцам обещают выплаты от 1 до 3 тысяч гривен, однако деньги до них не доходят.

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Александра Мышляева
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