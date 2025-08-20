Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 10:42

Уиткофф: Россия на Аляске была готова к компромиссу почти сразу

Стив Уиткофф. Обложка © ТАСС / AP

Стив Уиткофф. Обложка © ТАСС / AP

Российская сторона во время саммита на Аляске продемонстрировала готовность к компромиссу по украинскому вопросу практически сразу после начала переговоров. Об этом в интервью Fox News заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа и участник встречи Стив Уиткофф.

«На первой встрече на Аляске русские почти сразу пошли на уступки», — заявил Уиткофф, отметив, что быстрая демонстрация готовности к переговорам была крайне важна для Соединённых Штатов.

Также он высказал, что соглашение о прекращении огня является хрупким, поскольку в нём отсутствуют все необходимые компоненты, присущие полноценному мирному соглашению с более крепкими договорённостями. По словам Уиткоффа, существует множество предвестников, которые указывают на возможность заключения именно всеобъемлющего мирного договора, а не временного перемирия.

Уиткофф посчитал, сколько часов провёл в окружении Путина
Уиткофф посчитал, сколько часов провёл в окружении Путина

Ранее Трамп заявил, что мирная сделка по Украине возможна без предварительного прекращения огня.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • США
  • Стив Уиткофф
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar