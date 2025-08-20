Уиткофф: Россия на Аляске была готова к компромиссу почти сразу

Российская сторона во время саммита на Аляске продемонстрировала готовность к компромиссу по украинскому вопросу практически сразу после начала переговоров. Об этом в интервью Fox News заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа и участник встречи Стив Уиткофф.

«На первой встрече на Аляске русские почти сразу пошли на уступки», — заявил Уиткофф, отметив, что быстрая демонстрация готовности к переговорам была крайне важна для Соединённых Штатов.

Также он высказал, что соглашение о прекращении огня является хрупким, поскольку в нём отсутствуют все необходимые компоненты, присущие полноценному мирному соглашению с более крепкими договорённостями. По словам Уиткоффа, существует множество предвестников, которые указывают на возможность заключения именно всеобъемлющего мирного договора, а не временного перемирия.