Уиткофф посчитал, сколько часов провёл в окружении Путина
Владимир Путин и Стив Уиткофф. Обложка © Kremlin.ru
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что провёл примерно 25 часов в общении с президентом России Владимиром Путиным и рядом высокопоставленных российских чиновников.
«У меня, наверное, набралось около 24-25 часов с ним, а также с некоторыми из его людей – Юрием Ушаковым, Сергеем Лавровым», – уточнил Уиткофф в интервью Fox News.
По словам спецпредставителя Дональда Трампа, эти встречи стали частью его деятельности в рамках украинского мирного процесса. Он неоднократно посещал Россию после назначения на текущую должность, а последний визит состоялся 6 августа, за несколько дней до переговоров между Путиным и президентом США на Аляске.
