Уиткофф посчитал, сколько часов провёл в окружении Путина

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что провёл примерно 25 часов в общении с президентом России Владимиром Путиным и рядом высокопоставленных российских чиновников.

«У меня, наверное, набралось около 24-25 часов с ним, а также с некоторыми из его людей – Юрием Ушаковым, Сергеем Лавровым», – уточнил Уиткофф в интервью Fox News.