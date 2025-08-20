Политолог нашёл скрытый смысл в сравнении Трампом Крыма с Техасом

Политолог объяснил, почему Дональд Трамп сравнил Крым с Техасом. По его мнению, глава Белого дома имел в виду политическую и стратегическую значимость этих регионов для России и США. Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что если искать географические параллели, то Крым скорее похож на Флориду. Однако, по его словам, в словах Трампа был скрытый политический посыл.

«Крым, как и Техас для США, является важным выходом к мировому океану. У Техаса это Мексиканский залив, у Крыма — Чёрное и Средиземное моря. Кроме того, Техас — один из самых республиканских штатов, база поддержки партии. Для Трампа это территория «своих». Точно так же Крым, вернувшийся в состав России, сегодня является одним из наиболее пассионарных регионов, активно поддерживающих страну и президента Владимира Путина», — пояснил Семибратов.