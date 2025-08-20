Нидерланды поставят Польше средства ПВО и разместят в стране воинский контингент

Нидерланды направят в Польшу современные системы противовоздушной обороны и разместят на её территории военный контингент численностью триста человек. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны королевства Рубен Брекелманс.

«Нидерланды поставят Польше средства ПВО. Благодаря батареям Patriot, NASAMS, системам борьбы с беспилотниками и контингенту из 300 военнослужащих мы предложим ей передовые возможности для защиты территории НАТО и поддержки Украины», — написал он.

Исполняющий обязанности министра обороны уточнил, что предоставляемые средства включат в себя батареи Patriot, комплексы NASAMS и системы для борьбы с дронами. По его словам, эти меры направлены на усиление оборонительных возможностей альянса и оказание поддержки Украине.