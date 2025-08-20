Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 19:01

Нидерланды поставят Польше средства ПВО и разместят в стране воинский контингент

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Нидерланды направят в Польшу современные системы противовоздушной обороны и разместят на её территории военный контингент численностью триста человек. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны королевства Рубен Брекелманс.

«Нидерланды поставят Польше средства ПВО. Благодаря батареям Patriot, NASAMS, системам борьбы с беспилотниками и контингенту из 300 военнослужащих мы предложим ей передовые возможности для защиты территории НАТО и поддержки Украины», — написал он.

Исполняющий обязанности министра обороны уточнил, что предоставляемые средства включат в себя батареи Patriot, комплексы NASAMS и системы для борьбы с дронами. По его словам, эти меры направлены на усиление оборонительных возможностей альянса и оказание поддержки Украине.

В Польше заявили о желании ЕС продолжить конфликт на Украине
В Польше заявили о желании ЕС продолжить конфликт на Украине

Ранее сообщалось, что Нидерланды станут первой страной НАТО, которая поставит Украине американское вооружение на сумму 500 миллионов евро. В поставку войдут компоненты и ракеты для систем Patriot, что делает Нидерланды пионером среди членов альянса в передаче такого оружия.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • нидерланды
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar