В Польше заявили о желании ЕС продолжить конфликт на Украине
Сикорский: Европа будет убеждать Зеленского не прекращать военные действия
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou
Страны-участницы Евросоюза намерены заверить главаря киевского режима Владимира Зеленского в поддержке Украины в случае, если руководство страны примет решение о дальнейшем ведении боевых действий. Об этом заявил глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский в эфире TVN24.
По его словам, союзники Незалежной сохранят прежний формат взаимодействия, включая поставки вооружений, политическую и экономическую помощь, а также содействие на пути к вступлению в Европейский союз. При этом Сикорский подчеркнул, что окончательное решение о продолжении военных действий остаётся за главарём киевского режима.
Сикорский также назвал смелой дипломатическую активность президента США Дональда Трампа, отметив важность диалога в любых международных обстоятельствах. Глава польского МИД добавил, что Вашингтон в целом разделяет позицию европейских стран.
А ранее Трамп заявил, что признание Донбасса российским — самый быстрый путь к миру на Украине. Это касается и тех районов, которые в данный момент удерживаются украинскими силами. Зеленский отверг предложение республиканца. Оно было озвучено во время телефонного разговора между экс-комиком, американским президентом и лидерами ряда европейских государств.