Трамп отказался обсуждать размещение войск США на Украине
NBC News: Трамп не обсуждал с Зеленским размещение американских войск на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами о гарантиях безопасности для Украины не поднимал вопрос о возможном вводе американских войск на украинскую территорию. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
По информации собеседников телеканала, обсуждались гарантии безопасности, аналогичные тем, что предоставляет НАТО. В телефонных переговорах затрагивался вопрос о европейских и американских гарантиях в рамках возможного соглашения с Россией.
Ранее сообщалось, что Трамп в диалогах с европейскими лидерами предложил признать весь Донбасс российским, чтобы ускорить заключение мирного договора. Глава Белого дома счёл такой вариант эффективнее попыток добиться прекращения огня. Однако Владимир Зеленский уже отклонил этот вариант.