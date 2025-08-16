Встреча Путина и Трампа
16 августа, 18:18

Трамп отказался обсуждать размещение войск США на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами о гарантиях безопасности для Украины не поднимал вопрос о возможном вводе американских войск на украинскую территорию. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По информации собеседников телеканала, обсуждались гарантии безопасности, аналогичные тем, что предоставляет НАТО. В телефонных переговорах затрагивался вопрос о европейских и американских гарантиях в рамках возможного соглашения с Россией.
Стало известно о готовности Трампа дать Киеву гарантии безопасности, но с одним условием
Ранее сообщалось, что Трамп в диалогах с европейскими лидерами предложил признать весь Донбасс российским, чтобы ускорить заключение мирного договора. Глава Белого дома счёл такой вариант эффективнее попыток добиться прекращения огня. Однако Владимир Зеленский уже отклонил этот вариант.

Наталья Демьянова
