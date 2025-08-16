Трамп отказался обсуждать размещение войск США на Украине

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами о гарантиях безопасности для Украины не поднимал вопрос о возможном вводе американских войск на украинскую территорию. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.