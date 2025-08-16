Стало известно о готовности Трампа дать Киеву гарантии безопасности, но с одним условием
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами предположил, что Москва не будет против предоставления США «гарантий безопасности» Украине, но не по линии НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, американский лидер провёл переговоры с представителями Евросоюза, обсудив возможные формы поддержки Киева. Подобная схема была воспринята положительно Москвой, которая ранее неоднократно выражала опасения по поводу расширения альянса ближе к своим границам.
Ранее сообщалось, что Трамп в диалогах с европейскими лидерами предложил признать весь Донбасс российским, чтобы ускорить заключение мирного договора. Глава Белого дома счёл такой вариант эффективнее попыток добиться прекращения огня. Однако Владимир Зеленский уже отклонил этот вариант.