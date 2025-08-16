Стало известно о готовности Зеленского к диалогу относительно территорий
Источники, близкие к Владимиру Зеленскому, сообщили британской газете Financial Times, что глава киевского режима готов обсуждать территориальные вопросы. Такие переговоры могут пройти как с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, так и в рамках потенциальной трёхсторонней встречи, к которой может присоединиться российский лидер Владимир Путин.
«Зеленский не согласится оставить контроль над частью территорий ДНР, но будет открыт для обсуждения вопроса территорий с Трампом в Вашингтоне, где, как ожидается, они встретятся в понедельник. Зеленский также будет готов к обсуждению этой темы на трёхсторонней встрече с Трампом и Путиным», — говорится в материале издания.
В субботу Зеленский подтвердил, что пообщался с Трампом и лидерами стран ЕС после российско-американского саммита.
Напомним, что 18 августа в Овальном кабине должна состояться встреча главы киевского режима с американским президентом. В случае успешных переговоров будет назначен трёхсторонний саммит, к которому также присоединится Владимир Путин. Также хозяин Белого дома направил приглашения к участию в переговорах лидерам стран ЕС,