Стало известно о готовности Зеленского к диалогу относительно территорий

Источники, близкие к Владимиру Зеленскому, сообщили британской газете Financial Times , что глава киевского режима готов обсуждать территориальные вопросы. Такие переговоры могут пройти как с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, так и в рамках потенциальной трёхсторонней встречи, к которой может присоединиться российский лидер Владимир Путин.

«Зеленский не согласится оставить контроль над частью территорий ДНР, но будет открыт для обсуждения вопроса территорий с Трампом в Вашингтоне, где, как ожидается, они встретятся в понедельник. Зеленский также будет готов к обсуждению этой темы на трёхсторонней встрече с Трампом и Путиным», — говорится в материале издания.