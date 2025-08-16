Политолог оценил перспективы проведения встречи Путина, Трампа и Зеленского

Украина рано или поздно окажется перед необходимостью подписать мирное соглашение, и вопрос заключается лишь в том, сколько времени на это потребуется. Об этом рассказал политолог Владимир Шаповалов.

«Россия в любом случае достигнет своих целей — либо дипломатическим, либо военным путём», — подчеркнул эксперт в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, шансы на проведение трёхсторонней встречи лидеров России, Украины и США сохраняются. Если Киев продолжит игнорировать мирные инициативы, его вынудят к участию в переговорах. Шаповалов отметил, что российская сторона предпочитает дипломатический путь урегулирования, однако при отсутствии прогресса на переговорах возможны и другие меры.