20 августа, 19:31

Автомобиль подорвался на трассе под Белгородом, ранены два человека

Обложка © Telegram/Настоящий Гладков

Двое гражданских лиц получили ранения в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве в Краснояружском районе Белгородской области. Инцидент произошёл на участке автодороги Колотиловка — Репяховка, после чего пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчине диагностировали баротравму, однако после оказания медицинской помощи он отказался от предложенной госпитализации. Женщину с предварительным диагнозом «ушиб поясничной области» бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу №2 Белгорода.

После детонации взрывного устройства автомобиль почти полностью выгорел. Местные власти устанавливают обстоятельства произошедшего и тип взрывного устройства.

Минобороны: Силы ПВО сбили два украинских дрона над Белгородом и Чёрным морем
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли храм в селе Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области во время службы. Происшествие случилось 19 августа, в праздник Яблочного Спаса. В результате атаки пострадала женщина. Снаряд попал в Храм Покрова Пресвятой Богородицы.

