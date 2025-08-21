Ночь превратилась в день: Над Японией взорвался огненный шар
Крупный метеор диаметром более метра разрушился в атмосфере над Японией
Обложка © X / kuExB9lmhR23vJ6
Над западными регионами Японии пролетел исключительно яркий метеор, вспышка от которого была настолько мощной, что на несколько секунд превратила ночь в день. О необычном астрономическом явлении сообщили очевидцы в социальных сетях.
Метеор над Японией. Видео © X / kuExB9lmhR23vJ6
Некоторые свидетели события не только увидели ослепительную вспышку, но и ощутили лёгкую вибрацию, прошедшую по воздуху. По словам директора Музея космонавтики в Сендае Тошихисы Маэды, размер объекта до падения мог превышать один метр в диаметре. Скорее всего, небесное тело полностью сгорело в атмосферных слоях, а его немногочисленные фрагменты упали в акваторию Тихого океана, отметил эксперт.
Ранее Life.ru сообщал, что Солнце произвело два рекордных за последние годы выброса плазмы один за другим. Согласно предварительным оценкам специалистов, направление движения обоих протуберанцев не представляет угрозы для Земли.