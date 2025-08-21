Ночь превратилась в день: Над Японией взорвался огненный шар

Над западными регионами Японии пролетел исключительно яркий метеор, вспышка от которого была настолько мощной, что на несколько секунд превратила ночь в день. О необычном астрономическом явлении сообщили очевидцы в социальных сетях.

Метеор над Японией. Видео © X / kuExB9lmhR23vJ6

Некоторые свидетели события не только увидели ослепительную вспышку, но и ощутили лёгкую вибрацию, прошедшую по воздуху. По словам директора Музея космонавтики в Сендае Тошихисы Маэды, размер объекта до падения мог превышать один метр в диаметре. Скорее всего, небесное тело полностью сгорело в атмосферных слоях, а его немногочисленные фрагменты упали в акваторию Тихого океана, отметил эксперт.