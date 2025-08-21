Осуждённый за убийство сослуживцев Шамсутдинов не может попасть на СВО

Бывший солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, осуждённый на 24,5 года за убийство сослуживцев в Забайкальском крае, хочет участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине. Но бывшего солдата туда не берут. Об этом сообщил его адвокат Руслан Нагиев.