Регион
20 августа, 22:53

Осуждённый за убийство сослуживцев Шамсутдинов не может попасть на СВО

Рамиль Шамсутдинов. Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Бывший солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, осуждённый на 24,5 года за убийство сослуживцев в Забайкальском крае, хочет участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине. Но бывшего солдата туда не берут. Об этом сообщил его адвокат Руслан Нагиев.

«Он с 2022 года много раз просил через колонию, хотел пойти на СВО, писал письма, в последний раз в прошлом году, но ответов нет»,приводит комментарий юриста РИА «Новости».

Шамсутдинов открыл огонь из автомата АК-74М по сослуживцам в посёлке Горный Забайкальского края в 2019 году. В результате нападения погибли восемь человек, двое получили тяжёлые ранения. На судебном заседании защита утверждала, что солдат совершил преступление из-за дедовщины, исходившей от старослужащих и офицеров. Присяжные признали рядового виновным. Убийца получил 24,5 года колонии.

