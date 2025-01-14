Расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову пять раз отказали в отправке на СВО
Рамиль Шамсутдинов. Обложка © ТАСС / Алексей Малашенко
Бывший солдат ВС РФ Рамиль Шамсутдинов из Тюменской области, осуждённый за расстрел сослуживцев, пять раз подавал заявку на участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на его отца Салима Шамсутдинова, который отметил, что сын получает постоянные отказы.
«Рамиль пять раз пытался подписать контракт, чтобы отправиться в зону проведения СВО. И даже подписывал его и проходил апробацию, но в конечном итоге получал отказ. При этом, ни военные, ни представители ЧВК «Вагнер», куда он также пытался попасть, не объясняли ему причин такого решения», — говорит отец.
Мужчина добавил, что статья сына подходит под возможность отправки на Украину, однако ему не позволяют этого.
Напомним, 25 октября 2019 года в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, убив восемь человек и ранив двоих. Срочник признал вину. Присяжные также признали его виновным, но заслуживающим снисхождения. 21 января суд вынес ему приговор. В то же время родственники убитых военных хотели добиться для Шамсутдинова пожизненного заключения. В 2021 году его этапировали в ИК № 2 в Тюмени.