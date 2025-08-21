Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
21 августа, 05:49

Умер самый милый судья, чьи трогательные приговоры покорили весь мир

В США в 88 лет от рака умер самый милый судья в мире Фрэнк Каприо

Обложка © Wikipedia / StephanieRPereira

В возрасте 88 лет ушёл из жизни Фрэнк Каприо, которого прозвали «самым милым судьёй» за его трогательные выступления в суде и человеческие качества. Причиной стал рак поджелудочной железы, о котором он рассказал подписчикам за несколько недель до своей смерти.

Каприо жил в штате Род-Айленд. Он прославился благодаря шоу «Пойманные в Провиденсе» (что-то вроде нашего «Час суда»), где его уникальный стиль правосудия завоевал сердца миллионов. Фрагменты телепередачи разлетались по соцсетям очень быстро. Судья имел 1,6 миллиона подписчиков в TikTok.

«Его наследие живет в бесчисленных добрых делах людей, которых он вдохновил. В его честь мы постараемся привнести в мир немного больше сострадания — так же, как он делал это каждый день», — говорится в заявлении на его странице в соцсетях.


Фрэнка Каприо называли «самым милым судьёй в мире» за его способность видеть за ошибками людей их человечность. Его телепроект стартовал в 2000 году и получил четыре номинации на престижную дневную премию «Эмми». С 1985 по 2023 год он служил в муниципальном суде Провиденса, оставив неизгладимый след в судебной системе и сердцах тех, кто с ним сталкивался.

Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Утраты
  • Общество
