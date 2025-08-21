Латвийский пограничник подорвался на мине для «сдерживания России»
В Латвии пограничник подорвался на мине, установленной латвийскими властями якобы для «сдерживания России». Этот инцидент стал первым после выхода страны из Оттавской конвенции, сообщает Telegram-канал SHOT.
Боец был госпитализирован в местную больницу с минно-взрывной травмой. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь.
Напомним, что в апреле 2025 года президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе республики из Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление и производство противопехотных мин. Тогда страна пообещала минимизировать вред для гражданских и соблюдать гуманитарное право, но данное решение всё равно вызвало резонанс.