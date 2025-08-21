Латвийский пограничник подорвался на мине для «сдерживания России»

В Латвии пограничник подорвался на мине, установленной латвийскими властями якобы для «сдерживания России». Этот инцидент стал первым после выхода страны из Оттавской конвенции, сообщает Telegram-канал SHOT.

Боец был госпитализирован в местную больницу с минно-взрывной травмой. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь.