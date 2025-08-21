Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 09:32

Латвийский пограничник подорвался на мине для «сдерживания России»

SHOT: В Латвии пограничник подорвался на мине, установленной для сдерживания РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / khorkins

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / khorkins

В Латвии пограничник подорвался на мине, установленной латвийскими властями якобы для «сдерживания России». Этот инцидент стал первым после выхода страны из Оттавской конвенции, сообщает Telegram-канал SHOT.

Боец был госпитализирован в местную больницу с минно-взрывной травмой. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Украинская мина оторвала часть ступни жителю Курской области
Украинская мина оторвала часть ступни жителю Курской области

Напомним, что в апреле 2025 года президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал закон о выходе республики из Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление и производство противопехотных мин. Тогда страна пообещала минимизировать вред для гражданских и соблюдать гуманитарное право, но данное решение всё равно вызвало резонанс.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Латвия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar