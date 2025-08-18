Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 09:29

Украинская мина оторвала часть ступни жителю Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Filatov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Filatov

В Курской области мирный житель получил тяжёлое ранение после подрыва на мине, оставленной украинскими военными. Инцидент произошёл 17 августа в Суджанском районе, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, 44-летний мужчина наступил на взрывное устройство, в результате чего ему частично ампутировало левую стопу. Пострадавшего срочно доставили в областную больницу, где врачи оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в ночь на 17 августа Минобороны сообщило о уничтожении в Курской области одного украинского беспилотника.

Размахивал крестом и курил у алтаря: В Сети всплыло видео осквернения курского храма ВСУшником
Размахивал крестом и курил у алтаря: В Сети всплыло видео осквернения курского храма ВСУшником

В приграничных районах Курской области всё чаще фиксируются случаи ранений среди мирных жителей. Люди страдают от минных взрывов, обстрелов и атак беспилотников, которые регулярно предпринимают украинские формирования. По данным властей региона, пострадавшие нередко получают тяжёлые травмы — ампутации конечностей, ожоги и контузии. А на днях на трассе Рыльск — Крупец в Курской области от удара дрона ВСУ погиб гражданский.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Александр Хинштейн
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar