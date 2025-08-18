Украинская мина оторвала часть ступни жителю Курской области
В Курской области мирный житель получил тяжёлое ранение после подрыва на мине, оставленной украинскими военными. Инцидент произошёл 17 августа в Суджанском районе, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, 44-летний мужчина наступил на взрывное устройство, в результате чего ему частично ампутировало левую стопу. Пострадавшего срочно доставили в областную больницу, где врачи оказывают необходимую помощь.
Кроме того, в ночь на 17 августа Минобороны сообщило о уничтожении в Курской области одного украинского беспилотника.
В приграничных районах Курской области всё чаще фиксируются случаи ранений среди мирных жителей. Люди страдают от минных взрывов, обстрелов и атак беспилотников, которые регулярно предпринимают украинские формирования. По данным властей региона, пострадавшие нередко получают тяжёлые травмы — ампутации конечностей, ожоги и контузии. А на днях на трассе Рыльск — Крупец в Курской области от удара дрона ВСУ погиб гражданский.