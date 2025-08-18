Украинская мина оторвала часть ступни жителю Курской области

В Курской области мирный житель получил тяжёлое ранение после подрыва на мине, оставленной украинскими военными. Инцидент произошёл 17 августа в Суджанском районе, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, 44-летний мужчина наступил на взрывное устройство, в результате чего ему частично ампутировало левую стопу. Пострадавшего срочно доставили в областную больницу, где врачи оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в ночь на 17 августа Минобороны сообщило о уничтожении в Курской области одного украинского беспилотника.