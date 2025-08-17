Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 августа, 09:36

Житель Курской области погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Хинштейн: В Курской области в результате удара дрона ВСУ погиб местный житель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

На трассе Рыльск — Крупец в Курской области от удара дрона ВСУ погиб гражданский. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Самые искренние соболезнования родным и близким. Это огромная потеря. Нет тех слов, которые позволят заглушить каждую нашу утрату…Пожалуйста, не рискуйте собой, воздержитесь от поездок в приграничные районы! Нет ничего ценнее человеческой жизни!» — написал он в телеграм-канале.

Инцидент произошёл сегодня, 17 августа, когда гражданский автомобиль двигался по трассе Рыльск–Крупец. В результате атаки дрона погиб местный житель 1957 года рождения. Хинштейн подчеркнул, что враг продолжает наносить варварские удары, и призвал жителей региона быть предельно осторожными.

Ранее сообщалось, что в Рыльском районе Курской области в результате атаки вражеского дрона погибли два человека — 52-летний мужчина и его 13-летний сын. Их автомобиль загорелся, и они скончались на месте. Он также призвал жителей региона воздержаться от поездок в приграничные районы, чтобы избежать новых трагедий.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
