Житель Курской области погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль

На трассе Рыльск — Крупец в Курской области от удара дрона ВСУ погиб гражданский. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Самые искренние соболезнования родным и близким. Это огромная потеря. Нет тех слов, которые позволят заглушить каждую нашу утрату…Пожалуйста, не рискуйте собой, воздержитесь от поездок в приграничные районы! Нет ничего ценнее человеческой жизни!» — написал он в телеграм-канале.

Инцидент произошёл сегодня, 17 августа, когда гражданский автомобиль двигался по трассе Рыльск–Крупец. В результате атаки дрона погиб местный житель 1957 года рождения. Хинштейн подчеркнул, что враг продолжает наносить варварские удары, и призвал жителей региона быть предельно осторожными.