Размахивал крестом и курил у алтаря: В Сети всплыло видео осквернения курского храма ВСУшником

В соцсетях активно распространяется видео, на котором представитель Вооружённых сил Украины оскверняет храм в Курской области. Судя по внутреннему убранству курской святыни, — это Церкви Иоанна Предтечи в Махновке Суджанского района.

Военнослужащий ВСУ переоделся в обличие священника. Видео © Telegram / Readovka

Как пишет Readovka, боец ВСУ переоделся в одежду священнослужителя, которую натянул прямо поверх камуфляжа, и расхаживал по церкви с золотым крестом. Кстати, после появления боевиков в стенах церкви религиозный символ пропал. После того как ВСУшник поглумился над священнослужителями, он присел на ступени у алтаря и раскурил сигарету.

На украинском солдате демисезонная форма, в связи с чем можно говорить о давности снятого видео — предположительно, солдаты осквернили храм ещё до оккупации Курской области.