Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 13:27

Размахивал крестом и курил у алтаря: В Сети всплыло видео осквернения курского храма ВСУшником

Солдат ВСУ переоделся в обличие священника в храме под Суджей и украл крест

В соцсетях активно распространяется видео, на котором представитель Вооружённых сил Украины оскверняет храм в Курской области. Судя по внутреннему убранству курской святыни, — это Церкви Иоанна Предтечи в Махновке Суджанского района.

Военнослужащий ВСУ переоделся в обличие священника. Видео © Telegram / Readovka

Как пишет Readovka, боец ВСУ переоделся в одежду священнослужителя, которую натянул прямо поверх камуфляжа, и расхаживал по церкви с золотым крестом. Кстати, после появления боевиков в стенах церкви религиозный символ пропал. После того как ВСУшник поглумился над священнослужителями, он присел на ступени у алтаря и раскурил сигарету.

На украинском солдате демисезонная форма, в связи с чем можно говорить о давности снятого видео — предположительно, солдаты осквернили храм ещё до оккупации Курской области.

ВСУ уничтожили треть храмов Суджанского церковного округа Курской области
ВСУ уничтожили треть храмов Суджанского церковного округа Курской области

Церкви и дома мирных жителей являются главными целями ВСУ, заявили ранее на Западе. Однако мировые СМИ пытаются замалчивать истинные желания украинских военных.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Ольга Сливченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Религия
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar