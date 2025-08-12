Размахивал крестом и курил у алтаря: В Сети всплыло видео осквернения курского храма ВСУшником
Солдат ВСУ переоделся в обличие священника в храме под Суджей и украл крест
В соцсетях активно распространяется видео, на котором представитель Вооружённых сил Украины оскверняет храм в Курской области. Судя по внутреннему убранству курской святыни, — это Церкви Иоанна Предтечи в Махновке Суджанского района.
Военнослужащий ВСУ переоделся в обличие священника. Видео © Telegram / Readovka
Как пишет Readovka, боец ВСУ переоделся в одежду священнослужителя, которую натянул прямо поверх камуфляжа, и расхаживал по церкви с золотым крестом. Кстати, после появления боевиков в стенах церкви религиозный символ пропал. После того как ВСУшник поглумился над священнослужителями, он присел на ступени у алтаря и раскурил сигарету.
На украинском солдате демисезонная форма, в связи с чем можно говорить о давности снятого видео — предположительно, солдаты осквернили храм ещё до оккупации Курской области.
Церкви и дома мирных жителей являются главными целями ВСУ, заявили ранее на Западе. Однако мировые СМИ пытаются замалчивать истинные желания украинских военных.
Обложка © Life.ru