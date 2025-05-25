Зарубежные СМИ молчат об ударах Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре России, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х. По его словам, главной целью украинских атак являются дома мирных жителей и церкви.