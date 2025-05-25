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Регион
25 мая, 16:29

На Западе раскрыли замалчиваемые СМИ «военные» цели ВСУ в России

Боуз: Мировые СМИ не говорят, что главными целями ВСУ являются церкви и дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Зарубежные СМИ молчат об ударах Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре России, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х. По его словам, главной целью украинских атак являются дома мирных жителей и церкви.

«Приоритетными целями диктатуры Зеленского являются церкви и жилые дома. <…> Почему в СМИ нет сообщений об этой «военной» цели?» — написал Боуз.

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Напомним, что минувшей ночью город Тула стал объектом воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. Фрагменты одного из БПЛА упали на многоквартирный дом. Также украинский беспилотник нанёс удар по Никольскому собору, расположенному в населённом пункте Епифань Тульской области. В результате купол святыни был объят пламенем и разрушен, однако крест, венчавший его, сохранился.

Полина Никифорова
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