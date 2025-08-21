Россияне ринулись брать ипотеку на покупку жилья

В России наблюдается увеличение числа заявок от граждан на ипотечные кредиты. В период с апреля по июнь наблюдался подъём на 12% в сегменте новостроек и на 26% на рынке вторичного жилья, если сравнивать с данными за первый квартал текущего года.

«Снижение ключевой ставки — с 20% до 18% — позволит реализовать часть отложенного спроса на ипотеку. Однако речь здесь скорее идёт об альтернативных сделках на вторичном рынке, которые позволяют приобрести новое жильё с небольшой доплатой, на которую оформляется ипотека, а основная сумма на покупку формируется за счёт продажи уже имеющейся квартиры», — подчеркнула эксперт Екатерина Сташкова в беседе с «Газетой.ru».

Согласно результатам исследования, средняя сумма ипотечного кредита осталась почти на прежнем уровне, продемонстрировав незначительное снижение на 1% во втором квартале и составив 3,8 миллиона рублей. Средний размер первоначального взноса в рассматриваемый период достиг 25,6%.

Лидерами по величине среднего первоначального взноса по ипотечным кредитам во втором квартале 2025 года стали Камчатский край и Ханты-Мансийский автономный округ (32,7%), Москва (31,7%), Новгородская (29,1%) и Калининградская (28,9%) области. В перечень регионов с наиболее высокими показателями первоначального взноса также вошли Курганская (28,9%), Орловская (28,6%), Тамбовская (26,7%) области, Санкт-Петербург (25,5%) и Псковская область (25,1%).

По словам эксперта Алексея Косякова, более крупный первоначальный взнос предоставляет клиентам возможность получить более выгодные условия кредитования. Кроме того, он уменьшает общую финансовую нагрузку и размер ежемесячных выплат, что делает обслуживание кредита более удобным в перспективе. Косяков также отметил, что заёмщик всегда имеет возможность направить освободившиеся средства на частичное досрочное погашение кредита без дополнительных комиссий.