Суд вынес приговор готовившей «бандера-смузи» жительнице Крыма

Военный суд Южного округа вынес приговор жительнице Крыма, признав её виновной в государственной измене и подготовке теракта по указанию украинских спецслужб. Девушка проведёт в колонии общего режима 15 лет, также ей назначено полтора года ограничения свободы. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Задержание жительницы Крыма. Видео © ЦОС ФСБ

Злоумышленницу поймали с поличным при попытке поджечь релейный шкаф на Крымской железной дороге, что нарушить военные перевозки и нанести урон безопасности региона. Свои коктейли Молотова задержанная называла «бандера-смузи», не скрывая симпатий к украинским националистам.

В ходе обыска у девушки обнаружили самодельные зажигательные устройства и компоненты для их изготовления, а также мобильные устройства, на которых нашли переписку с кураторами с Украины через мессенджер Viber.

ФСБ отмечает, что украинские вербовщики часто нацелены на людей, не осознающих всей тяжести своих действий и юридических последствий. В связи с этим в спецслужбе призывают граждан России быть внимательными к провокациям в Интернете и избегать участия в противоправных схемах, грозящих уголовным преследованием.