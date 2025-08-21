Мессенджер MAX
21 августа, 10:38

ФСБ рассекретила планы Вермахта на город, определивший исход ВОВ

ФСБ: Вермахт планировал разбомбить Сталинград в ходе летней кампании 1942 года

Дом Павлова в Сталинграде. Обложка © Музей в Мотигыно

Немецкое командование планировало заблаговременно уничтожить Сталинград с воздуха в ходе летней кампании 1942 года. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы Верховного командования вермахта, которые опубликовало УФСБ России по Волгоградской области.

Ведомство обнародовало материалы в год 80-летия Победы и в преддверии годовщины массированной бомбардировки города. Как отмечается в сообщении пресс-службы, задачи для люфтваффе были изложены в директиве №41 от 5 апреля, где ставилась цель захватить Сталинград или вывести его из строя как промышленный и транспортный узел.

«Особенно большое значение имеет заблаговременное разрушение города Сталинграда. Кроме того, следует при случае производить налёты на Астрахань; движение судов в нижнем течении Волги должно быть парализовано путем сбрасывания мин», приводит ведомство текст директивы №45 от 23 июля 1942 года.

Массированная бомбардировка силами люфтваффе произошла 23 августа 1942 года, в результате которой было уничтожено более половины жилого фонда города. После применения фугасных бомб, сносивших здания до основания, немецкая авиация использовала зажигательные боеприпасы, что привело к масштабным пожарам. По свидетельствам очевидцев, процветавший до войны Сталинград превратился в перепаханное поле с руинами и печными трубами. В тот трагический день погибло свыше 40 тысяч человек, а ещё около 50 тысяч получили ранения, и это событие стало началом героической обороны города.

ФСБ раскрыла архивы об украинских националистах в начале ВОВ
Ранее ФСБ рассекретила документы о бесчеловечных действиях японской армии в ходе Второй мировой войны. В архивах есть информация о том, что японцы применяли авиабомбы с переносчиками чумы против армии Китая и собирались использовать бактериологическое оружие против СССР.

Юрий Лысенко
