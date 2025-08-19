ФСБ рассекретила данные о планах Японии применить бактериологическое оружие против СССР

Японские военные во время Второй мировой войны использовали бомбы с переносчиками чумы против китайской армии и готовились к бактериологической войне против Советского Союза. Об этом свидетельствуют рассекреченные архивные документы ФСБ России.

Во вторник исполняется 80 лет со дня завершения Маньчжурской стратегической операции (9–19 августа 1945 года), в ходе которой Красная армия разгромила японскую Квантунскую армию. После этого император Хирохито подписал указ о безоговорочной капитуляции, а командование в Маньчжурии отдало приказ о прекращении боевых действий.

По данным ФСБ, еще в 1935–1936 годах на территории Маньчжурии японцы создали специальные подразделения — отряды № 731 и № 100, занимавшиеся разработкой бактериологического оружия. В их лабораториях велись исследования по использованию чумы, сибирской язвы, тифа, холеры и других опасных инфекций для массового заражения людей, скота и уничтожения урожая.

Опыты проводились на людях — в секретных тюрьмах отрядов содержались русские, китайцы, маньчжуры и даже японцы, приговоренные к смертной казни. Только в отряде № 731, по данным спецсообщений советских органов, ежегодно погибало свыше 3,6 тысячи человек.

Молниеносное наступление Красной армии в августе 1945 года сорвало планы Токио по применению бактериологического оружия. Командование Квантунской армии было вынуждено уничтожить лаборатории, документацию и накопленные запасы биологических боеприпасов.