Эльдар Джарахов извинился за «свинорусов» после отмены концерта

Блогер и музыкант Эльдар Джарахов публично принес извинения за слова, которые в прошлом обидели россиян и из-за которых недавно был отменён его концерт в Алтайском крае.

«Я глубоко сожалею о словах, которые когда-то произнёс. Это было оскорбительно и неправильно… Ещё раз извиняюсь перед всеми, кого задели мои слова. Я очень люблю Россию и всю свою жизнь посвятил людям здесь и жизни в этой стране», — сказал артист в комментарии РИА «Новости».

Он отметил, что около десяти лет назад в интернете было принято строить образы на провокациях и гротеске, и ему тогда казалось, что подобные высказывания будут восприняты как часть роли.

«Никогда не был и не являюсь русофобом», — подчеркнул Джарахов.