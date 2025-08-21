Мессенджер MAX
21 августа, 10:57

Эльдар Джарахов извинился за «свинорусов» после отмены концерта

Блогер Эльдар Джарахов извинился за старые высказывания об россиянах

Обложка © vk.com / Джарахов

Блогер и музыкант Эльдар Джарахов публично принес извинения за слова, которые в прошлом обидели россиян и из-за которых недавно был отменён его концерт в Алтайском крае.

«Я глубоко сожалею о словах, которые когда-то произнёс. Это было оскорбительно и неправильно… Ещё раз извиняюсь перед всеми, кого задели мои слова. Я очень люблю Россию и всю свою жизнь посвятил людям здесь и жизни в этой стране», — сказал артист в комментарии РИА «Новости».

Он отметил, что около десяти лет назад в интернете было принято строить образы на провокациях и гротеске, и ему тогда казалось, что подобные высказывания будут восприняты как часть роли.

«Никогда не был и не являюсь русофобом», — подчеркнул Джарахов.

Накануне общественники добились отмены концерта Джарахова на фестивале в Алтайском крае. Поводом стал тот факт, что блогер публично оскорблял соотечественников «свинорусами», а также использовал антироссийскую риторику в PR-акциях, поддерживал недружественные государства.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
