В Алтайском крае отменили концерт Джарахова

В Алтайском крае отменили выступление музыканта Эльдара Джарахова, который известен оскорбительными высказываниями в адрес русских. Мероприятие должно было пройти на молодёжном фестивале. Это произошло после сигналов от общественных деятелей, сообщили в региональном отделении «Народного фронта».

В заявлении организации поясняется, что общественники и надзорные ведомства края добились отмены концерта. В качестве причин они назвали публичные оскорбления музыкантом россиян, пропаганду асоциального поведения, а также грубые нарушения им этических и общественных норм.

В «Народном фронте» добавили, что после первых анонсов фестиваля сельской молодёжи в Павловске в организацию и в контролирующие инстанции поступило более сотни обращений от местных жителей. Они требовали провести проверку деятельности Джарахова.

Представители ОНФ сообщили, что обратились в правоохранительные органы. По их словам, полиция и прокуратура подтвердили, что подобное поведение скандального исполнителя может быть использовано зарубежными силами для дискредитации страны.

Также общественники заявили, что Джарахов не только публично оскорблял соотечественников, но и применял антироссийскую риторику в своих PR-акциях, а также высказывал поддержку недружественным государствам. Кроме того, по их информации, блогер и музыкант известен своими связями с иноагентами и враждебной политической эмиграцией.