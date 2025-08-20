В Алтайском крае отменили концерт Джарахова
Обложка © ТАСС / URA.RU / Размик Закарян
В Алтайском крае отменили выступление музыканта Эльдара Джарахова, который известен оскорбительными высказываниями в адрес русских. Мероприятие должно было пройти на молодёжном фестивале. Это произошло после сигналов от общественных деятелей, сообщили в региональном отделении «Народного фронта».
В заявлении организации поясняется, что общественники и надзорные ведомства края добились отмены концерта. В качестве причин они назвали публичные оскорбления музыкантом россиян, пропаганду асоциального поведения, а также грубые нарушения им этических и общественных норм.
В «Народном фронте» добавили, что после первых анонсов фестиваля сельской молодёжи в Павловске в организацию и в контролирующие инстанции поступило более сотни обращений от местных жителей. Они требовали провести проверку деятельности Джарахова.
Представители ОНФ сообщили, что обратились в правоохранительные органы. По их словам, полиция и прокуратура подтвердили, что подобное поведение скандального исполнителя может быть использовано зарубежными силами для дискредитации страны.
Также общественники заявили, что Джарахов не только публично оскорблял соотечественников, но и применял антироссийскую риторику в своих PR-акциях, а также высказывал поддержку недружественным государствам. Кроме того, по их информации, блогер и музыкант известен своими связями с иноагентами и враждебной политической эмиграцией.
Ранее Джарахов заявил, что ему не продали сумку Louis Vuitton в Париже из-за национальности. По словам музыканта, консультанты в магазине обслуживали его с улыбкой, а вот на кассе возникли проблемы.