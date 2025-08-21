На Урале простились с учительницей, которую застрелил обезумевший муж

В Миассе Челябинской области состоялась церемония прощания с педагогом Марией Задолинной, которую муж застрелил из ружья. Об этом сообщили в VK-сообществе школы, где она работала.

«18 августа 2025 года трагически ушла из жизни замечательный педагог Мария Владимировна Задолинна. Добрая, чуткая, проницательная, с прекрасным чувством юмора Мария Владимировна была педагогом с большой буквы. Коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в публикации.

Прощание проводилось сегодня с 11:00 до 12:00 в траурном зале «Мемориала» (Автозавод).